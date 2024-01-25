Председатель госсовета Крыма жестко высказался по поводу ситуации, связанной со сбитым ВСУ ИЛ-76

Председатель госсовета Крыма Владимир Константинов на своей официальной странице жестко высказался на счет действий ВСУ и ситуации, связанной со сбитым ими ИЛ-76, который транспортировал украинских военнопленных.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии