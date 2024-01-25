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Председатель госсовета Крыма жестко высказался по поводу ситуации, связанной со сбитым ВСУ ИЛ-76

Председатель госсовета Крыма жестко высказался по поводу ситуации, связанной со сбитым ВСУ ИЛ-76

Председатель госсовета Крыма Владимир Константинов  на своей официальной странице  жестко высказался на счет действий ВСУ и ситуации, связанной со сбитым ими ИЛ-76, который транспортировал украинских военнопленных.

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