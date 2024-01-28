Reuters: Индия отказывается от российского оружия в пользу американского

При этом Нью-Дели стремится сохранить отношения с МосквойИндия стремится дистанцироваться от России, своего крупнейшего поставщика вооружения, но действует осторожно, чтобы не спровоцировать сближение РФ с Китаем.
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