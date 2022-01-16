За сутки в России подтверждено 29 230 случаев COVID-19 в 85 регионах

Распределение по субъектам такое: 1 Москва 6480 2 Санкт-Петербург 3958 3 Московская область 3147 4 Нижегородская область 740 5 Краснодарский край 655 6 Свердловская область 564 7 Ростовская область 494 8 Ставропольский край 475 9 Пермский край 438 10 Воронежская область 417 11 Республика Саха (Якутия) 374 12 Самарская область 367 13 Красноярский край 350 14 Алтайский край 325 15 Иркутская область 323 16 Тюменская область 301 17 Приморский край 301 18 Ленинградская область 282 19 Ханты-Мансийский автономный округ 273 20 Омская область 265 21 Саратовская область 250 22 Республика Карелия 249 23 Хабаровский край 244 24 Тверская область 239 25 Новосибирская область 237 26 Кемеровская область 236 27 Республика Башкортостан 235 28 Архангельская область 223 29 Тульская область 223 30 Волгоградская область 223 31 Калининградская область 221 32 Липецкая область 219 33 Владимирская область 207 34 Ярославская область 203 35 Челябинская область 199 36 Кировская область 198 37 Орловская область 190 38 Вологодская область 180 39 Смоленская область 177 40 Амурская область 169 41 Пензенская область 164 42 Республика Дагестан 161 43 Тамбовская область 157 44 Астраханская область 154 45 Брянская область 153 46 Сахалинская область 152 47 Забайкальский край 147 48 Калужская область 140 49 Республика Крым 139 50 Республика Бурятия 134 51 Курская область 134 52 Мурманская область 133 53 Удмуртская Республика 132 54 Белгородская область 131 55 Ямало-Ненецкий автономный округ 128 56 Псковская область 125 57 Новгородская область 123 58 Ульяновская область 122 59 Республика Коми 121 60 Республика Хакасия 117 61 Ивановская область 116 62 Оренбургская область 116 63 Томская область 115 64 Севастополь 114 65 Республика Татарстан 112 66 Рязанская область 104 67 Чеченская Республика 82 68 Кабардино-Балкарская Республика 81 69 Курганская область 75 70 Республика Адыгея 72 71 Республика Северная Осетия-Алания 72 72 Республика Ингушетия 69 73 Республика Чувашия 67 74 Республика Мордовия 66 75 Костромская область 63 76 Карачаево-Черкесская Республика 61 77 Камчатский край 52 78 Республика Марий Эл 46 79 Республика Алтай 31 80 Магаданская область 27 81 Еврейская автономная область 23 82 Республика Тыва 21 83 Республика Калмыкия 18 84 Ненецкий автономный округ 6 85 Чукотский автономный округ 3 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 10 803 534 случая (+0,27%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
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