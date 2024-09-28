В деле экс-замминистра обороны Иванова может появиться новое обвинение

В деле экс-замминистра обороны Тимура Иванова, которому вменяют взятку в особо крупном размере, и других фигурантов может появиться обвинение в организации и участии в организованном преступном сообществе (ОПС), заявили ТАСС в правоохранительных органах.
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