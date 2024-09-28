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  • Сергей Иванов
    Хуже тараканов.Ветеран СВО и еще...
  • Александр Пятнистый
    по мне так мало немцы цыганами топили печи Майданека и Освенцима. А этих- весь табор нах из России. Будут сопротивлят...Ветеран СВО и еще...
  • Андрей Шишинов
    А почему только на центр. Лучше полное уничтожение этой страны. И сразу мир станет чище и безопаснее. И, судя по рито...Вяльбе предложила...

В деле экс-замминистра обороны Иванова может появиться новое обвинение

В деле экс-замминистра обороны Иванова может появиться новое обвинение

В деле экс-замминистра обороны Тимура Иванова, которому вменяют взятку в особо крупном размере, и других фигурантов может появиться обвинение в организации и участии в организованном преступном сообществе (ОПС), заявили ТАСС в правоохранительных органах.

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