Николай Герасименко

"Путин признался, что всегда хочет кому-то врезать." На анекдот похоже, "Абрам, говорят вы выиграли в казино миллион баксов и набили морду его хозяину!? Да что вы Фима, не выиграл, а проиграл последние деньги. И не я набил морду, а мне дали по морде!" Так и авторишка перекручивает слова нашего президента. Он сказал, что иногда хочется "врезать", а не "всегда", вроде как маленький нюанс, а человека характеризует по разному.