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Путин признался, что всегда хочет кому-то врезать

Путин признался, что всегда хочет кому-то врезать

Но президент борется с этим желанием Владимир Путин рассказал в фильме, приуроченном к 25-летию его пребывания на посту главы государства, что постоянно борется с желанием кому-то врезать.

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Комментарии
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Николай Герасименко
&quot;Путин признался, что всегда хочет кому-то врезать.&quot; На анекдот похоже, &quot;Абрам, говорят вы выиграли в казино миллион баксов и набили морду его хозяину!? Да что вы Фима, не выиграл, а проиграл последние деньги. И не я набил морду, а мне дали по морде!&quot; Так и авторишка перекручивает слова нашего президента. Он сказал, что иногда хочется &quot;врезать&quot;, а не &quot;всегда&quot;, вроде как маленький нюанс, а человека характеризует по разному.
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