Но президент борется с этим желанием Владимир Путин рассказал в фильме, приуроченном к 25-летию его пребывания на посту главы государства, что постоянно борется с желанием кому-то врезать.
Путин признался, что всегда хочет кому-то врезать
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Николай Герасименко
"Путин признался, что всегда хочет кому-то врезать." На анекдот похоже, "Абрам, говорят вы выиграли в казино миллион баксов и набили морду его хозяину!? Да что вы Фима, не выиграл, а проиграл последние деньги. И не я набил морду, а мне дали по морде!" Так и авторишка перекручивает слова нашего президента. Он сказал, что иногда хочется "врезать", а не "всегда", вроде как маленький нюанс, а человека характеризует по разному.
Ответить
15 час.
Свежие комментарии