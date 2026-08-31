Lanterns Episode 3 Hides A Major Batman Villain Easter Egg In Plain Sight

This ne'er-do-well is infamous enough to appear in multiple TV projects and a DCEU film. Apparently, they may also be lurking around the DCU.
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