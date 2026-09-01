ВС РФ поразили логистические центры и объекты энергетики ВСУ

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Российские войска за минувшие сутки нанесли удары по используемым ВСУ логистическим центрам, объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, а также по цехам производства БПЛА.
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