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Танковая мощь: как СССР удалось возродить сферу разработки бронетехники

Танковая мощь: как СССР удалось возродить сферу разработки бронетехники

Эти машины сыграли решающую роль на полях сражений Великой Отечественной войны.Советский Союз сумел за короткое время перезапустить отрасль танкового производства непосредственно в ходе Великой Отечественной войны, отмечает в своей публикации газета "Коммерсантъ".

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