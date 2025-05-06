Танковая мощь: как СССР удалось возродить сферу разработки бронетехники

Эти машины сыграли решающую роль на полях сражений Великой Отечественной войны.Советский Союз сумел за короткое время перезапустить отрасль танкового производства непосредственно в ходе Великой Отечественной войны, отмечает в своей публикации газета "Коммерсантъ".