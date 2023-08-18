Запад начал стучать верхней лапой по татами. И это только начало…

ИЗРАИЛЬ УЖЕ ПРИДУМАЛ, КАК СПАСТЬ ЗЕЛЮ ОТ СПРАВЕДЛИВОГО ВОЗМЕЗДИЯ. ИЗРАИЛЮ ФАШИСТЫ НЕ ЧУЖИЕ!.

Хотят опять нае..., красную кнопку перезагрузки России предложить, главное чтоб наши опять не повелись

Н

Нина

Да, и смех, и грех! Нарочно не придумаешь! Не верить, не прощать и не жалеть! До конца, до триумфа! Это возможно, с Божией помощью!