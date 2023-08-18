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Запад начал стучать верхней лапой по татами. И это только начало…

Запад начал стучать верхней лапой по татами. И это только начало…

Все помнят зверские вопли викинга Йенса Столтенберга - "Токмо безусловная победа Украины-​НАТО! Жалкий Путин требовал , чтобы НАТО поджало хвост! А мы расширили наши ряды!!" .

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Комментарии
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Владимир Соловьев
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ИП
Иван Петров
Хотят опять нае..., красную кнопку перезагрузки России предложить, главное чтоб наши опять не повелись
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2 час.
Н
Нина
Да, и смех, и грех! Нарочно не придумаешь! Не верить, не прощать и не жалеть! До конца, до триумфа! Это возможно, с Божией помощью!
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