Все помнят зверские вопли викинга Йенса Столтенберга - "Токмо безусловная победа Украины-НАТО! Жалкий Путин требовал , чтобы НАТО поджало хвост! А мы расширили наши ряды!!" .
Запад начал стучать верхней лапой по татами. И это только начало…
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Соловьев
ИЗРАИЛЬ УЖЕ ПРИДУМАЛ, КАК СПАСТЬ ЗЕЛЮ ОТ СПРАВЕДЛИВОГО ВОЗМЕЗДИЯ. ИЗРАИЛЮ ФАШИСТЫ НЕ ЧУЖИЕ!.
Ответить
4 час.
ИП
Иван Петров
Хотят опять нае..., красную кнопку перезагрузки России предложить, главное чтоб наши опять не повелись
Ответить
2 час.
Н
Нина
Да, и смех, и грех! Нарочно не придумаешь! Не верить, не прощать и не жалеть! До конца, до триумфа! Это возможно, с Божией помощью!
Ответить
54 мин.
Свежие комментарии