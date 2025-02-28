Звезда “Очень странных дел” сыграет в третьем сезоне “Колец власти” Актёрск...

Звезда “Очень странных дел” сыграет в третьем сезоне “Колец власти”Актёрский ансамбль третьего сезона сериала “Властелин колец: Кольца власти” пополнили два британских актёра: Джейми Кэмпбелл Бауэр, отметившийся ролью Векны в “Очень странных делах”, и Эдди Марсан, известный по фильмам Гая Ричи (в частности по “Джентльменам… источник.
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