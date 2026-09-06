Театр абсурда
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Театр абсурда

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В Госдуме предложили ввести полный запрет на въезд семей мигрантов в Россию

В Госдуме предложили ввести полный запрет на въезд семей мигрантов в Россию

Изображение сгенерированотнейросетью Шедеврум Группа депутатов Госдумы выступила с инициативой запретить мигрантам привозить в Россию родственников.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Alex Nемо
Alex Nемо

1001 и последнее перед выборами предложение на эту тему, которое заведомо даже обсуждаться не будет.
А надеяться на то что это предложение примут и вовсе маниловщина какая-то...