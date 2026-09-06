В Госдуме предложили ввести полный запрет на въезд семей мигрантов в Россию

Изображение сгенерированотнейросетью Шедеврум Группа депутатов Госдумы выступила с инициативой запретить мигрантам привозить в Россию родственников.
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"Группа депутатов Госдумы выступила с инициативой запретить мигрантам привозить в Россию родственников." - уууу, с добрым утром! Как вам спалось в мягких креслах?
1001 и последнее перед выборами предложение на эту тему, которое заведомо даже обсуждаться не будет.
А надеяться на то что это предложение примут и вовсе маниловщина какая-то...
Надо понимать, что Матвиенко в отпуск ушла?????!
Ничего из этого не выйдет, поскольку политика государства направлена на прямо противоположное. Если кто не понял. Время собирать камни.
Не предлогать надо, а вводить.
Сразу об этом думать было нельзя?