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Маск: мясорубку на Украине нужно было остановить еще год назад

Маск: мясорубку на Украине нужно было остановить еще год назад

РИАМО - 10 фев. Американский предприниматель Илон Маск резко высказался о заявлении президента США Джо Байдена, который сказал, что неготовность Конгресса поддержать Украину будет сродни преступной халатности, сообщает РИА Новости.

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