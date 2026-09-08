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ВСУ - вывести, ВС РФ - не вводить: особенности «мирного плана» Трампа

ВСУ - вывести, ВС РФ - не вводить: особенности «мирного плана» Трампа

Украинские медиа продолжают обсуждать те условия мирного урегулирования, которые, согласно их же данным, спецпосланники президента США Джаред Кушнер и Стив Уиткофф привезли в Киев по поручению Дональда Трампа.

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Игорь Кузнецов

На вывод ВСУ из Донбасса киевская хунта никогда не согласится, также как на "закрепление внеблокового статуса Украины и отказа от вступления в НАТО на конституционном уровне." - для этого нужно провести выборы, как минимум.
И сразу вопрос - за что гибли украинцы, если это было парафировано в "стамбульском" мирном договоре в апреле 2022 года? Тогда ещё Донбасс оставался в границах Украины.