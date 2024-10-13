«Росатом» и «Фармасинтез» поборются за здоровье почек

На прошедшем на днях форуме «Биопром’24» руководители лидирующей в области биотехнологий компании «Фармасинтез» и ведущего производителя инновационного медоборудования компании «Русатом РДС» («дочки» ГК «Росатом») подписали соглашение о реализации совместных проектов в области обеспечения пациентов, находящихся на диализной терапии.
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