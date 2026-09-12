Ручной пулемёт Lewis M1923/1924: конструктивный разбор забытого предшественника современных систем

ВведениеРазвитие автоматического стрелкового оружия в период, последовавший за окончанием Первой мировой войны, характеризовалось масштабным переосмыслением тактического применения пехотных подразделений.
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