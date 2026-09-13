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Русская весна

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Атака врага на Нижнекамск: 2 человека погибли и 14 пострадали (ФОТО)

Атака врага на Нижнекамск: 2 человека погибли и 14 пострадали (ФОТО)

О возросшем числе пострадавших при ночной атаке ВСУ на Нижнекамск сообщили власти Татарстана. 2 человека в тяжелом состоянии, один — в средней степени тяжести.

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