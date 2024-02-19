В Макарове призвали отобрать у УПЦ строящейся храм

18 февраля 2024 года во время беззаконного собрания в доме культуры Макарова, организованного приезжими рейдерами Возным и Гришачевым, присутствующие, помимо отъема у прихожан Димитриевского и Ильинского храмов, обсуждали захват еще одного, который только строится.
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