В Макарове призвали отобрать у УПЦ строящейся храм

18 февраля 2024 года во время беззаконного собрания в доме культуры Макарова, организованного приезжими рейдерами Возным и Гришачевым, присутствующие, помимо отъема у прихожан Димитриевского и Ильинского храмов, обсуждали захват еще одного, который только строится.