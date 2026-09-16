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Саудовская Аравия предупредила Европу об отмене части поставок нефти

Саудовская Аравия предупредила Европу об отмене части поставок нефти

Саудовская Аравия уведомила европейских клиентов об остановке отгрузок нефти через порт Янбу и отмене поставок на конец сентября.

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