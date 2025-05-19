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Россия задержала танкер из Эстонии. Что на это сказал эстонский премьер?

Россия задержала танкер из Эстонии. Что на это сказал эстонский премьер?

Bloomberg сообщает, что в территориальных водах России был задержан нефтяной танкер Green Admire, вышедший из эстонского порта Силламяэ.

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