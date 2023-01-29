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Белик: Россия не оставит безнаказанными попытки Украины нанести удары по Крыму

Белик: Россия не оставит безнаказанными попытки Украины нанести удары по Крыму

Попытки Украины ударить по Крыму не останутся безнаказанными, заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик. Парламентарий прокоментировал сообщения о том, что Киев договаривается с Западом о поставках дальнобойных ракет и авиации для ударов по полуострову.

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