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Военное обозрение

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Марочко: ВС РФ продвинулись под Купянском широким фронтом, продолжая широкий охват города

Марочко: ВС РФ продвинулись под Купянском широким фронтом, продолжая широкий охват города

Наступление на Купянск идет сразу на нескольких участках.

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