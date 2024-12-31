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По иронии судьбы: какие фильмы смотрят в праздники в других странах

По иронии судьбы: какие фильмы смотрят в праздники в других странах

У нас есть традиция — каждый год нарезать оливье под «Иронию судьбы» Эльдара Рязанова. Однажды Андрей Мягков, сыгравший Женю Лукашина, даже высказал недовольство этим, сказав, что чувство меры все-таки должно быть.

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