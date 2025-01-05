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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Детройт» выиграл 4 матча из 5 после смены тренера и приблизился к зоне плей-офф. Рэймонд набрал 8 очков на отрезке, Ларкин, Кэйн и Дебринкет – по 7

«Ред Уингс» победили «Виннипег» (4:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.  До этого были обыграны «Вашингтон» (4:2), «Питтсбург» (4:2) и «Коламбус» (5:4).

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