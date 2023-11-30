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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Соболенко сделала больше всех виннерсов в сезоне-2023, Самсонова – в топ-5

Арина Соболенко выполнила больше всех ударов навылет в WTA в сезоне-2023. На ее счету 1922. Топ-5 по этому показателю выглядит так: Соболенко – 1922; Алена Остапенко – 1832; Каролин Гарсия – 1829; Елена Рыбакина – 1556; Людмила Самсонова – 1463.

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