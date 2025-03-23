Жителей аварийных зданий в Енисейске расселили в новые дома

КРАСНОЯРСК, 23 марта, ФедералПресс. В Енисейске 30 жителей из трех аварийных зданий переселили. В том числе три семьи получили квартиры, еще 11 – компенсирующие выплаты, рассказали в пресс-службе регионального правительства.
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