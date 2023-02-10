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Власти разработают единую модель финансирования развития Севморпути — Трутнев

Власти разработают единую модель финансирования развития Севморпути — Трутнев

Вице-премьер — полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев в ходе заседания президиума государственной комиссии по вопросам развития Арктики поручил ведомствам разработать единую финансовую модель для Северного морского пути (СМП).

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