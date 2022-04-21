«Тур Альп». 4-й этап. Пелотон проедет 142,4 км по маршруту с двумя категорийными вершинами

21 апреля пройдет четвертый этап веломногодневки «Тур Альп». «Тур Альп» 4-й этап Виллабасса, Италия – Кальс-ам-Гросглоккнер, Австрия 142,4 км Профиль/Карта Начало – 12.
Популярные статьи
- Чемпионат мира среди юниоров. Уна Браун и Гэйдж Браун, Д’Алессандро и Уодделл, Башинска и Бимон покажут произвольные танцы
- Заместитель исполнительного директора ФШР: «От перехода в азиатскую федерацию россияне только выиграют, особенно молодые шахматисты»
- «Амур» поучаствовал в автопробеге «ZA МИР БЕЗ НАЦИЗМА!» в поддержку Путина и армии России
Свежие комментарии