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«Тур Альп». 4-й этап. Пелотон проедет 142,4 км по маршруту с двумя категорийными вершинами

21 апреля пройдет четвертый этап веломногодневки «Тур Альп».  «Тур Альп» 4-й этап Виллабасса, Италия – Кальс-ам-Гросглоккнер, Австрия 142,4 км Профиль/Карта Начало – 12.

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