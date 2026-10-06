Работники без медкнижек и мухи: приставы закрыли кафе японской кухни в РТ

Кафе японской кухни в Татарстане закрыли за санитарные нарушения. Как рассказали в УФССП по РТ, в одном из кафе японской кухни в Лаишевском районе РТ проводилась санитарная проверка и специалисты обнаружили отсутствие маркировки и медицинских книжек у работников.
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