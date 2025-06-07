Как поклонники АУЕ терроризировали сибирский город. «Эта блатота достала»

В Иркутской области арестовали членов АУЕ-ячейки, три года действующей в регионеЕвгений Епанчинцев/ТАСС В городе Черемхово Иркутской области накрыли АУЕ*-ячейку, которая годами «прогревала» зоны и пропагандировала тюремные понятия.