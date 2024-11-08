Четверо туляков пойдут под суд за похищение подростка и вымогательство

В Туле четверо местных жителей в возрасте от 18 до 20 лет похитили 16-летнего подростка, вломились к нему в квартиру вымогали деньги, шантажируя раскрытием его нелегального заработка на наркотиках, по информации региональной прокуратуры.
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