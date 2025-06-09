Всматриваемся в бандеровцев на пожизненном - это, кажется, первые настолько подробные кадры. Особенно в то рыло, которое всем своим видом выражает недовольство, что пожизненное ему назначила апелляционная инстанция после того, как первая дала 22 года - тю, ну завалил шестнадцать человек, ну шо такого.
1000 бандеровцев на пожизненном
Комментарии
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ВТ
Владимир Тимошков
Расстрелять намного дешевле.
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9 час.
НК
Николай Кирбитов
Бабка на две сказала.
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7 час.
АС
Андрей Сердюк
баба на двоих скакала
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6 час.
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