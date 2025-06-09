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1000 бандеровцев на пожизненном

1000 бандеровцев на пожизненном

Всматриваемся в бандеровцев на пожизненном - это, кажется, первые настолько подробные кадры. Особенно в то рыло, которое всем своим видом выражает недовольство, что пожизненное ему назначила апелляционная инстанция после того, как первая дала 22 года - тю, ну завалил шестнадцать человек, ну шо такого.

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ВТ
Владимир Тимошков
Расстрелять намного дешевле.
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