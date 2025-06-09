1000 бандеровцев на пожизненном

Всматриваемся в бандеровцев на пожизненном - это, кажется, первые настолько подробные кадры. Особенно в то рыло, которое всем своим видом выражает недовольство, что пожизненное ему назначила апелляционная инстанция после того, как первая дала 22 года - тю, ну завалил шестнадцать человек, ну шо такого.