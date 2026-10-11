Калужский центр, призванный воспитывать молодежь, продаёт билеты на шоу 18+

Билеты на шоу «Рубашки долой» в Областном молодёжном центре Калужской области стоят до 4200 рублей. Организация, работающая с молодёжью и детьми от пяти лет, рекламирует мероприятие с акцентом на мужскую сексуальность.
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