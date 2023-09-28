Собянин: Школа с детским садом будет построена в районе Метрогородок

Реализация данных проектов будет осуществлена частными инвесторами В своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин объявил о планах по строительству школы с детским садом в районе Метрогородок и офисно-делового центра в поселении Сосенское.
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