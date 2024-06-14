Небензя рассказал о последствиях отказа от мирного предложения РФ для Киева

Условия для начала переговоров с Россией для киевского режима изменятся в худшую сторону, в случае отказа Украины от текущего мирного предложения, заявил 14 июня постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания СБ ООН.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии