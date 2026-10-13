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Кухня и дом

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Как не испортить ламинат под встроенным шкафом: разбор главных ошибок

Как не испортить ламинат под встроенным шкафом: разбор главных ошибок

Когда ремонт добирается до финишной прямой, наступает момент, который способен поставить в тупик даже самых уверенных в себе заказчиков.

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