В статусе ( WhatsApp) моего друга из Индии - гимн России с комментарием: "Мурашки по коже".🇷🇺 На заметку тем, кто думает, что весь мир ополчился против нас 😉.
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В статусе ( WhatsApp) моего друга из Индии - гимн России с комментарием: "Мурашки по коже".🇷🇺 На заметку тем, кто думает, что весь мир ополчился против нас 😉.