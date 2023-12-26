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Половян объяснил важность переизбрания Путина для новых регионов РФ

Половян объяснил важность переизбрания Путина для новых регионов РФ

Выдвижение кандидатуры Владимира Путина на президентские выборы в 2024 году очень важно для жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, так как действующий глава государства уделяет много внимания развитию новых регионов РФ.

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