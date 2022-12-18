Луис Диас – Месси после финала ЧМ: «Футбол тебе задолжал»

Луис Диас поздравил Лионеля Месси с победой на ЧМ-2022. «Все уже сказано. Футбол был у тебя в долгу», – написал полузащитник «Ливерпуля» и сборной Колумбии в соцсетях, прикрепив фотографию Месси с трофеем чемпионата мира.