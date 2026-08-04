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Латвия возобновила пропуск транспорта через пункт «Патерниеки» после временного закрытия

Возобновление пропуска транспорта через пункт «Патерниеки» Латвия возобновила оформление и пропуск транспортных средств через единственный действующий пункт пропуска на границе с Белоруссией – «Патерниеки» (со стороны Белоруссии – «Григоровщина») после почти четырёхдневного закрытия по техническим причинам.

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