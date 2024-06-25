Офис-менеджеры — жаворонки, программисты — совы

35% россиян относят себя к «жаворонкам», а 29% — к «совам». Это выяснил сервис SuperJob. Ещё 28% участников опроса не могут однозначно отнести себя ни к тем, кто любит просыпаться рано, ни к желающим поспать подольше.
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