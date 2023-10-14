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Квалификация Евро-2024. Италия примет Мальту, Казахстан в гостях у Дании, Украина – Северная Македония, Сербия против Венгрии

Квалификация Евро-2024. Италия примет Мальту, Казахстан в гостях у Дании, Украина – Северная Македония, Сербия против Венгрии

Также в субботу Украина на своем поле встретится с Северной Македонией, Казахстан сыграет в гостях с Данией, Сербия – с Венгрией.

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