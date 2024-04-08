Тайны полного солнечного затмения: его влияние на нашу жизнь

Ученые из Королевского метеорологического института Нидерландов предполагают, что во время затмения произойдут удивительные явления: небо над головами наблюдателей прояснится, а в местах погружения во тьму облака начнут исчезать, быстро рассеиваясь по пути тени.
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