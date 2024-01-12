Болгария нашла замену российской нефти

В январе Болгария закупила для нефтеперерабатывающего завода в Бургасе партии нефти в трех странах. В страну пришли две партии казахстанской нефти объемом 70 тысяч тонн каждая и по одной партии из Ирака и Туниса.
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