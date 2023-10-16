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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чемпионская гонка ATP. Хуркач приблизился к топ-10, Хачанов опустился на одну строчку

Новак Джокович, Карлос Алькарас, Даниил Медведев, Янник Синнер уже отобрались на итоговый турнир, который начнется в Турине 12 ноября.

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