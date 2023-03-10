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Аллегри о Серии А: «Юве» нужно возвращаться на победный путь. В очных матчах с конкурентами все может произойти»

Массимилиано Аллегри призвал «Ювентус» бороться за высокие места в Серии А. После 25 туров туринцы занимают в таблице 7-е место.

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