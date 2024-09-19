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Страсти накаляются: бороться за кресло главы Березовского будут не менее семи человек

Страсти накаляются: бороться за кресло главы Березовского будут не менее семи человек

В конкурсе по отбору кандидатов на пост главы Березовского будут участвовать не менее семи человек. Как рассказал «Новому Дню» один из претендентов, юрист Андрей Еланцев, кроме действующего мэра Евгения Писцова, председателя думы Алексея Горевого и его самого документы подали еще четверо: начальник отдела инвестиционного развития администрации Березовского городского округа Юлия Маслакова, директор «Березовской клиники» Неля Пономарева, директор медцентра «Мой доктор», депутат гордумы Светлана Очканова и директор юридической компании «Ненашев и партнеры» Игорь Ненашев.

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