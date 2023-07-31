Певица Zivert уехала из России и отправилась в Ташкент

ТВ Татьяна Владимировна А кто это такая и которая на снимке? Пугачёву только узнала, а остальные тетки - сплошные незнакомки

ИУ Ира Усманова Власти должны не закон принимать о службе до 30 лет а вот таких шлюх не пускать на сцену чтобы они деньги зарабатывали.