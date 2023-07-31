TVcenter.ru

658 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Traveller
    Можно только пожелать сдохнуть под забором...Уехавшая из Росси...
  • Vien Kh
    Too much 😅Дом, который пост...
  • Катя Анапа
    УжасДом, который пост...

Певица Zivert уехала из России и отправилась в Ташкент

Певица Zivert уехала из России и отправилась в Ташкент

После покаяния перед украинцами за начало СВО и получения благословения от Аллы Пугачевой в Израиле, певица Zivert объявила о своем возвращении на российскую сцену.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ТВ
Татьяна Владимировна
А кто это такая и которая на снимке? Пугачёву только узнала, а остальные тетки - сплошные  незнакомки
Ответить
14 час.
ИУ
Ира Усманова
Власти должны не закон принимать о службе до 30 лет а вот таких шлюх не пускать на сцену чтобы они деньги зарабатывали.
Ответить
9 час.
ЕБ
Елена Богатова
Точно. А то повылазили откуда то, голоса нет, так голой задницей светят! А потом у них перезагрузки на Бали!!
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх