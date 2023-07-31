После покаяния перед украинцами за начало СВО и получения благословения от Аллы Пугачевой в Израиле, певица Zivert объявила о своем возвращении на российскую сцену.
Певица Zivert уехала из России и отправилась в Ташкент
Комментарии
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ТВ
Татьяна Владимировна
А кто это такая и которая на снимке? Пугачёву только узнала, а остальные тетки - сплошные незнакомки
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14 час.
ИУ
Ира Усманова
Власти должны не закон принимать о службе до 30 лет а вот таких шлюх не пускать на сцену чтобы они деньги зарабатывали.
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9 час.
ЕБ
Елена Богатова
Точно. А то повылазили откуда то, голоса нет, так голой задницей светят! А потом у них перезагрузки на Бали!!
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2 час.
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