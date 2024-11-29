«Не дайте себя обмануть»: хитрости в магазинах, которые опустошают ваш кошелек

Каждый хотя бы раз попадался на уловки супермаркетов, даже не подозревая об этом. Яркие овощи у входа, приятная музыка и удачное расположение товаров создают ощущение комфорта, но всё это направлено на то, чтобы вы потратили больше.
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