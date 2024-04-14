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Закон и Порядок

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Жители Ставрополья отправили 11 «плащей-невидимок» бойцам СВО

Жители Ставрополья отправили 11 «плащей-невидимок» бойцам СВО

Об этом рассказал губернатор региона Владимир Владимиров11 "плащей-невидимок" отправили ставропольские волонтеры бойцам на СВО Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН Бойцы 2-й парашютно-десантной роты 247-го гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка попросили прислать им по возможности 11 «плащей-невидимок».

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