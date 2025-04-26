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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Самаки Уокер: «Кобе ударил меня из-за 100 долларов, а потом рыдал, когда извинялся»

В сезоне-2000/01 Брайант набросился на Уокера из-за долга в размере 100 долларов. «В один из дней мы играли в карты, и у пары ребят не было с собой наличных.

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